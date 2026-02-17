カープの沖縄キャンプ、17日は楽天と練習試合を行い、ドラ1ルーキーが打撃で初物づくしですカープはドラフト1ルーキー平川が2試合連続の1番センター。佐々木が4番に入りました。1点を失った初回、先頭の平川。右打席で初球をセンターへ2試合連続のヒット。まずは右打席でみせます。この後ランナーを置いて二俣。レフトの頭を越える2ベース勝ち越しのタイムリー