厳しい冬の終わりが見え隠れし、澄んだ空気の中でゆったりと羽を伸ばせる観光地への関心が高まっています。日頃の喧騒を忘れてリフレッシュできるような、連休にふさわしい人気のスポットに注目してみました。All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介し