ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、ノルディック複合の個人ラージヒル（ＬＨ）が行われ、前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、山本涼太（長野日野自動車）が１３６メートル５０を飛んでトップに立った。谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は１２８メートル５０で１４位、渡部暁斗（北野建設）は１２５メートル５０で１９位につけた。現役最後となる五輪の個人戦に臨んだ渡部暁は、前半飛躍でつまずいた。１２