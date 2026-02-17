第２２１回特別国会は１８日に召集。第１０５代内閣総理大臣には、衆院選で自民党の圧勝?立役者?高市早苗首相が選出される。会期は１５０日間。衆院選（４６５議席）の結果を受けて自民党・無所属の会の議員数は３１７人、立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は４９人、日本維新の会が３６人、国民民主党・無所属クラブ２８人、参政党１５人、チームみらい１１人、日本共産党４人、無所属５人で熱い国会論戦が繰り広げら