イタリア・ミラノ１７日発】ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル代表の堀島行真トヨタ自動車）が、さらなる高みを見据えている。今大会はモーグルで銅メダル、デュアルモーグルでは銀メダルを獲得した。この日はメダリスト会見に出席し「普段通りに自分をコントロールしながらやっていくことが実現できた。自分の求めていた（メダルの）色ではなかったとしても、プロセスや過程に満足している」と振り返