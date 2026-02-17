エリザベス女王杯６着のセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）は引き続き浜中俊騎手とのコンビで金鯱賞（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。洛陽Ｓ５着のニホンピロキーフ（牡６歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父キタサンブラック）は大阪城Ｓ（３月８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）を予定する。