こぶし賞を制したナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）はチューリップ賞（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。若駒Ｓ３着のイベントホライゾン（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ハービンジャー）は水仙賞（２月２８日、中山競馬場・芝２２００メートル）を目標にする。