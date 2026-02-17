ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで１７位、同ラージヒルで１４位だった伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が、応援にかけつけた家族とのショットを公開した。伊藤は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「私の家族は元スキー選手で、現役時代は全員がオリンピックを目指して競技をしていました。私の４度目の挑戦で、初めて家族全員でオリンピックに出場する事が出来て最高幸せで