◆すみれＳ・リステッド（２月２１日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝２月１７日、美浦トレセン百日草特別勝ちのアッカン（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）が、仕切り直しの一戦に挑む。前走の京成杯は後方からの追走で、終始リズムに乗れないまま、まさかのしんがり負け（１５着）を喫した。奥村武調教師は「ゲートでトモ（後肢）を滑らせて、うまくかみ合わない競馬になってしまった。（池添）ジョッキーは完全