【ワシントン＝中根圭一】米国の公民権運動指導者のジェシー・ジャクソン師が１７日、死去した。８４歳だった。米メディアが報じた。公民権運動を率いたマーチン・ルーサー・キング牧師の遺志を受け継ぎ、人種差別撤廃や貧困対策を訴えた。１９４１年、人種差別が激しい南部サウスカロライナ州グリーンビルで生まれ、６０年代からキング牧師の側近として黒人の地位向上を求める活動に取り組んだ。８４年と８８年の大統領選で民