ミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケーは１６日に女子の準決勝２試合が行われ、米国がスウェーデンを５―０で、カナダがスイスを２―１でそれぞれ下し、１９日の決勝に進んだ。敗れた２チームは同日の３位決定戦に臨む。前回北京大会金メダルのカナダがスイスとの接戦を制した。チームを導いたのはマリフィリップ・プーラン。第２ピリオドに２ゴールを決め、自身の五輪通算ゴール数を女子歴代最多の２０に伸ばした。