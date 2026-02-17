車酔いって本当につらいですよね。自分が酔うのもしんどいものですが、車酔いで苦しんでいる子どもを見るのはさらにつらいのではないでしょうか。投稿者さんの娘さんも、かなりの車酔い体質のようです。『娘は重度の車酔い体質です。それなのに義母が車での旅行にしつこく誘ってきます』2歳の娘さんは、車に乗って5分ももたずに吐いてしまうほどの車酔い体質。医師からも薬を処方されるほどで、投稿者さんは車移動を必死で避けてい