福岡県警嘉麻署は17日、嘉麻市の住民が16日午後5時ごろ、パソコンを操作中、画面に「解決するためには、こちらの番号へ」などのメッセージが表示されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話をかけたところ海外へ発信される電話番号だった。