6月13日に授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に、新たな特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」が創設されることが発表された。【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）『MUSIC AWARDS JAPAN』は、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプ