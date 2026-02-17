店内を練り歩く獅子＝１７日、横浜中華街中国の旧正月「春節」を迎えた１７日、横浜中華街（横浜市中区）で、獅子舞による伝統行事「採青（サイチン）」が行われた。商売繁盛や五穀豊穣（ほうじょう）を願い、獅子が店の軒先につるされた祝儀袋などをくわえ取ると、見物客から拍手や歓声が上がった。獅子が訪れた店には多くの幸福がもたらされると言われている。銅鑼（どら）や爆竹の音が鳴り響く中、登場した色鮮やかな獅子が