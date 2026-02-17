俳優のレオナルド・ディカプリオさん（51）の恋人としても知られる、イタリア人のトップモデル、ヴィットリア・チェレッティさん（27）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ近影を披露した。ミラノ五輪の開会式で話題にチェレッティさんは開会式に、イタリアのファッションブランド「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ」の純白のロングドレス姿で登場。イタリア国旗を儀仗隊に渡す大役を担い、話題