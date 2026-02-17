乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。2月12日（木）の放送では、1月に逆電をした受験生の生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「先日は逆電ありがとうございました！ その後、大学進学のための学力テストを受けて、無事に進学することが出来ました！ 今年は過去最高レベル