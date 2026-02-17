ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京ドームホテルで行われ、ＫＯ賞にはＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が選ばれた。対象試合は昨年１２月に行われたフェリクス・アルバラード（ニカラグア）との初防衛戦で、１２回ＫＯ勝ちした。表彰式後、取材に応じた矢吹は「５部門にノミネートされたので、どれか１個はもらえるかなと思っていた。（ＫＯ賞を）いただけてうれし