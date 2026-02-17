◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１７日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１７日＝松末守司】個人ラージヒルの前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、２大会連続で五輪代表の山本涼太（長野日野自動車）が、１３６・５メートルの大ジャプンを飛んで１５０点で首位に立った。不安定な風が吹くなか、緩い追い風を受けても力強く伸び出すと飛距離を伸ばし、