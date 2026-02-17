大谷翔平（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平選手(31)が16日(日本時間17日)、アリゾナ州グランデールの球団施設でキャンプ2度目のライブBPを行い、"初安打"を放った。 この日は、主戦のグラスノー、マイナー右腕カンポス、救援左腕ベシアと1打席ずつ対戦した。グラスノーに対しては、カウント1-1から2球続けてストライクを見逃して三振。 カンボスからは3球目のストレートを振り抜き、右中間