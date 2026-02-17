【ミラノ（イタリア）１６日＝富張萌黄】りくりゅうのコーチ、ブルーノ・マルコット氏が、会心の演技に涙を見せた。ＳＰ５位で大きく出遅れ窮地に立たされながらも、練習通りに発揮。歴代世界最高得点を塗り替えた２人を「彼らは心で滑り、そのつながりが本当に伝わってきた。魔法を生み出した」と表現した。ミスが出て５位となったＳＰ。落ち込む２人を「まだ終わっていない」と奮い立たせた。１８年平昌大会のドイツペアの逆