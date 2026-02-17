◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽１次リーグ第８節町田３―２成都蓉城（１７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで成都蓉城（中国）に３―２で勝利。１次リーグ最終戦を白星で終えた。ベスト１６の第１戦は３月３日と４日、第２戦は同１０日と１１日に行われる。１４日の水戸戦から中２日で迎えた一戦で、黒田剛監督は８人を入れ替える大胆なターンオーバーを敢行。神村学園高から加入したＦＷ徳村楓大が今