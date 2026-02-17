３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が１７日、宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）で初めてブルペン入りした。アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が見守る中、１６球を投げた。「出力も上がってきている。まだまだ良くしていくところはあるので、しっかり調整できたらいい」と汗をぬぐった。投球後にはダルビッシュと会話する場面もあった。ス