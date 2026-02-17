■これまでのあらすじ妻を見下し、息子にも厳しく接する夫。妻が何度訴えても「専業主婦の立場で意見するな」と相手にしてくれない。そこで妻は専業主婦をやめ、まずはパートから始めると宣言する。しかし、夫は「調子に乗るな」と苛立ちを露わに。その一部始終を録画録音されているとも知らず…。夫に、ついに離婚を告げる日がやって来ました。夫といると息が詰まる…、それは私だけでなく息子も同じ。私はこんな生活がしたかった