高橋由伸氏（50）、赤星憲広氏（49）、荒木雅博氏（48）が3月に始まるWBCを配信するNetflixのYouTube「井端弘和とは？盟友たちが語る『井端会議』」に出演。日本代表を率いる井端弘和監督（50）を深掘りした。井端監督の野球観について、中日で長く“アライバ”の二遊間名コンビを組んだ荒木氏は「もの凄く緻密。考え方はシンプルで、大胆なときもあるんですけど、いつも最悪のことを考えて野球をされていた」と振り返った。