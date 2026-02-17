天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１７日、東京・上野の東京都美術館で開かれている「第１００回国風盆栽展」を鑑賞された。会場では、１９３４年の第１回展に出品された五葉松や、皇居・大道庭園で管理されている赤松など１８１点を展示。天皇ご一家は、主催する日本盆栽協会名誉総裁の寛仁（ともひと）親王妃信子さまとともに、にこやかに談笑しながら会場を回られた。緩やかな曲線を描く樹齢約４００年の五葉松の前では、天皇