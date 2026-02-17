2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が17日までに自身のXを更新。人気ファミリーレストランの定番メニューをイタリア・ミラノで発見したことを報告した。現地でミラノ・コルティナ冬季五輪の解説を務める高木さん。「朗報」と書き出し、「仕事しながら探し続けてたミラノ風ドリア」と人気ファミリーレストラン「サイゼリア」の定番メニュー