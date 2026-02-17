茨城県・常陸太田市の山林で2022年6月、都内に住む当時23歳の女性の遺体が見つかった事件。この事件で自身の所有する別荘内で女性（Aさんとする）を殺害し、その遺体を山林の斜面に遺棄した罪に問われている三瓶博幸被告（37）の初公判が17日、東京地裁で開かれた。逮捕後の警察の取り調べに黙秘していた三瓶被告。4年経った今もその姿勢を貫こうとしていた。初公判で、現場となった別荘内での出来事が見えてきた。「すべて間違い