1月30日、にじさんじから新人バーチャルライバーの白砂あやねと水面まどかのふたりがデビュー、初配信を行った。公式ではふたりは女子高生の親友コンビユニット「うみゃみー」として活動することが発表されている。 （関連：【画像あり】ユニットから夫婦まで……多種多様な「コンビVTuber」） 白砂あやね・水面まどかのデビュー時には公式からの詳細なアナウンスはなかったものの、歌ってみ