Aぇ! groupが2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』のサブリード曲「Fashion Killa♡」の、ダンスプラクティス動画が公開された。 （関連：【映像あり】Aぇ! group、2ndアルバムサブリード曲「Fashion Killa♡」ダンスプラクティス動画） 本動画は、カラフルな衣装が際立つ白色のスタジオを舞台に、真似したくなるキャッチーな振付をフルサイズで楽しめる内容に。メンバーそ