１７日午後、山形県鶴岡市で女子児童が見知らぬ男から声をかけられたとして、警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますと２月１７日午後４時ごろ、山形県鶴岡市睦町の歩道で、女子児童が見知らぬ男から手を振られ「これからなにするの、どこに住んでいるの」などと声をかけられたということです。 【男の特徴】年齢：４０歳代身長：１７０センチメートルくらい体格：小太り頭髪：黒髪、頭頂部が禿げ