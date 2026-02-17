AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、サンフレッチェ広島（日本）はFCソウル（韓国）と対戦した。昨年9月に開幕した2025−26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの7試合を消化。広島は第7節のジョホール戦で新加入の鈴木章斗が2ゴールの活躍でマレーシアの強豪を撃破。勝ち点を「14」に伸ばし、ノックアウトステージへの進出を決めた。そして今節は6位のFCソウルと対戦する。