AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）は成都蓉城足球倶楽部（中国）と対戦した。昨年9月に開幕した2025−26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの7試合を消化している。町田は前節、上海申花との一戦で2−0で勝利し、リーグステージ8位以上を決定。初のアジアでの戦いで、次のラウンドへの進出を決めている。10位成都蓉城との一戦で、町田は明治安田J1百