FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、中国の成都蓉城とホームで対戦している。３−１で迎えた60分、町田にアクシデントが発生。この試合に先発していた望月ヘンリー海輝が、プレーとは関係ない場面で苦悶の表情を浮かべながら倒れこんでしまう。左足を気にするそぶりを見せる。 メディカルスタッフのチェックを経て、24歳の日本代表DFは担架に乗ってピッチを後に