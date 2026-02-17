2026年2月15日、中国メディアの潮新聞は、春節（旧正月）期間中の上海市でペットの訪問世話サービスへの需要が急増し、ベテランシッターが過酷な労働と引き換えに高額の収入を得る実態を報じた。記事は、ペット業界歴9年の桓聡（ホアン・ツォン）さんとその4人のスタッフが、春節の前後を含む約20日間で計約2000件の訪問によるペットの世話をこなし、桓さん自身は約1000件を担当したと紹介。飼い主の帰省により上海市に残されたペ