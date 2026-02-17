ドラゴンズの沖縄キャンプはいよいよ最終盤。連日多くの人が見学に訪れ、賑わっています。CBCテレビ「チャント！」では、名古屋へ移住を決めたほどドラゴンズ愛あふれるカップルの沖縄キャンプに密着しました。 【写真を見る】ドラゴンズのため移住したカップル 東京→名古屋へ 彼女は高橋周平のシルエットに涙 カラオケの締めは応援歌⁉ 初の沖縄キャンプに密着 ことしこそ、Aクラス⁉優勝⁉その期待感からか、