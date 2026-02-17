スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）、銅の山田琉聖（ＪＷＳＣ）、同女子ＨＰで銅の小野光希（バートン）の３選手が１７日、羽田空港に帰国した。世界でも成功者の少ない大技を決め、９５・００点で頂点に立った戸塚は「平昌（ピョンチャン）、北京（の両五輪）は（それぞれ１１位、１０位に終わり）悔しく、つらい時もあった。今回は本当に報われた」と心情を吐露した。出身は横