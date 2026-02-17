男子個人ラージヒル山本涼太の前半飛躍＝プレダッツォ（共同）17日のノルディックスキー複合・男子個人ラージヒルで山本は前半飛躍をトップで折り返した。追い風をものともせずに136.5メートルまで伸ばし、着地もしっかりと決めた。シーズン序盤は飛距離を伸ばせずに苦しんだだけに「1位まで持って来られたのは良かった」と収穫を口にした。ワールドカップ（W杯）で試合がなかった12月下旬から1月上旬に日本に帰国せず、欧州