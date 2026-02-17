広島県東広島市の住宅火災現場で男性が失血死しているのが見つかった事件で、現場から油のような成分が検出されたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。県警は強い殺意を持つ何者かが殺害、現場に火を放ったとみて捜査する。