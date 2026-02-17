きょう夕方、岡山県総社市の河川敷で枯れ草に火がつき、一気に広範囲に燃え広がりました。火の勢いはようやく収まり、さきほど鎮圧状態になりました。けが人はいない模様です。きょう午後5時25分ごろ、岡山県総社市下原で「河川敷内で枯れ草が燃えている」と近くに住む人などから複数の通報がありました。現場は高梁川にかかる新総社大橋の西岸付近で、火は急速に河川敷の広い範囲にわたって燃え広がり、黒い煙をあげながら炎が高