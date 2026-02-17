ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、フィギュアスケートのペアで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得、今大会の日本勢のメダルは１８個となり、前回北京大会で記録した冬季オリンピックの最多に並んだ。有力種目がまだ残っており、更新は確実視される。どこまで伸ばせるか注目される。ここまでの日本選手の活躍をまとめた。（デジタル編集部）競技別の内訳はスノーボード６個（前回３）、スキージャン