◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）町田3―2成都蓉城（2026年2月17日町田GIONスタジアム）1次リーグ東地区最終第8戦が行われ、既に決勝トーナメント進出を決めているFC町田ゼルビアはホームで成都蓉城（中国）を3―2で下した。新加入FWテテ・イェンギ（25）が前半7分にヘディングで先制弾を放ち、加入後初ゴールを記録するなど2得点の活躍を見せた。決勝トーナメント1回戦は来月2日から始まり