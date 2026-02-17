特別国会が18日に召集されます。衆議院選挙が行われたことで、来年度予算案の審議入りが例年に比べて大幅に遅れる中、高市首相は早期の予算成立に全力をあげる方針です。特別国会では18日午後、首相の指名選挙が行われ、これを受けて第2次高市内閣が発足する運びです。通常国会冒頭で衆議院が解散されたために先送りとなった高市首相の施政方針演説や各党の代表質問、来年度予算案の審議なども行われます。予算案の審議入りが例年