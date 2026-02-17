Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Weave Robotics 家事と一言でいっても、いろいろ幅広くタスクが存在します。家事の中には好きなタスクもあれば、嫌いなタスクもあります。それでいうと、私は洗濯物を畳むのが嫌いです。けっこう嫌いです。でも、それを解消するために120万円払うかというと…。洗濯物を畳むのが得意なロボ「Isaac 0」サンフランシスコを拠点とするロボ企業Weave Robotics