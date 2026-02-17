ボートレーサーの安達裕樹（４３＝三重）が１７日、ボートレース下関で行われた「男女Ｗ優勝戦新日本プロレス杯」初日１０Ｒでインから逃げて通算１５００勝を達成した。前節の桐生最終日に白星をマークし、マジック１として参戦。初戦は４コースから４着。後半１０Ｒのイン戦はコンマ１９と若干スタートで立ち遅れたが先に回って後続を突き放した。レース後は「何とか先に回れて良かった。実感はあまりないですね」と安堵