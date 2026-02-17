ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子ビッグエア予選が15日（日本時間16日）に行われた。エリアス・ラユネン（フィンランド）が1回目に衝撃の転倒。その場で動けなくなった。英紙が驚きを伝えている。1回目の試技に挑んだラユネン。キッカーから勢いよく飛び出すも、着地に失敗し、体を激しく雪上に叩きつけた。前のめりで倒れたまま滑り降りると、その場から動けず。すぐに駆けつけてきた