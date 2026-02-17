ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー男子回転が現地16日、ステルビオ・スキーセンターで行われ、ロイク・メイヤール（スイス）が金メダルを獲得した。1回目の滑走でトップだったアトレリー・マグラス（ノルウェー）は、2回目の滑走でまさかのミスを犯して途中棄権に。直後に取った苛立ちの行動に米放送局「NBC」の実況席も仰天している。猛吹雪に見舞われ、競技者の半数以上（96人中52人）が1回目の