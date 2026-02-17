◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）＝２月１７日、栗東トレセンセンツブラッド（牡4歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）が惜敗続きにピリオドを打つ。全休日明けの１７日は栗東・坂路を２本、キャンターで軽快に駆け上がった。１週前には力を要すコンディションだった同・ＣＷコースで、ラスト１ハロン１１秒２をマーク。約２か月半ぶりとなるが、力を出せる態勢は整っている