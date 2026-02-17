ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京・文京区の東京ドームホテルで行われ、殊勲賞にはＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が選出された。表彰式を終え、取材に応じた堤は「ありがたいです。今回はメンツもすごかったので（受賞は）どうだろうと思ったけど…。うれしかったです」と笑顔を見せた。ＭＶＰ、技能賞、殊勲賞の３賞のうち、殊勲賞をゲットしたことも