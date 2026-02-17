日本スケート連盟の小林芳子強化副部長は「りくりゅう」の金メダル獲得に「こんな日が来るなんて…。夢にも思っていなかった」と、万感の思いを語った。２０１２年、当時の強化部長だった小林氏は、中京大でシングルの選手だった木原をペア転向に誘った。「（身長１７４センチと）身体が大きくて、誠実。とにかく信頼が置ける選手だった」。木原の地元、愛知に出向き、両親を説得。１０年以上たった今でも、頭にある言葉がある